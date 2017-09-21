Медведев вручил орден преподавателю СПбГу, у которого учился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени своему университетскому преподавателю Георгий Толстому. 24 сентября правоведу, профессору юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, академику Толстому исполнится 90 лет.

Указ о награждении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 августа "за большой вклад в развитие юридических наук и подготовку квалифицированных специалистов".

Толстой, сам выпускник Ленинградского университета, являлся преподавателем кафедры гражданского права. Вместе с другими юристами, в том числе Медведевым, Толстой создал учебник "Гражданское право". Это пособие неоднократно переиздавалось и было удостоено премии правительства РФ в области образования за 2001 год. Толстой - автор более 200 научных трудов, монографий, а также нескольких автобиографических книг. Он был преподавателем в университете не только Медведева, но и Путина.

Медведев признался, что для него имя преподавателя - это настоящий "знак качества". Он поделился воспоминаниями о том, как в 1980-х года профессор читал ему спецкурс. "Вы принадлежите к плеяде самых почитаемых в нашем юридическом мире представителей цивилистической науки, представителям Санкт-Петербургской и Ленинградской школы, которая, на мой взгляд, в какой-то период была безусловно лучшей в нашей стране", - сказал глава кабинета министров. "Знак качества - это Вы", - обратился Медведев к Толстому. Он пожелал академику "как можно дольше сохранять силы для того, чтобы быть в строю".

Председатель правительства считает, что для нынешних студентов - большая удача послушать лекцию профессора. Он рассказал, что несколько лет назад пригласил Толстого к себе в гости, в компанию юристов, в которой был и сын Медведева Илья со своими друзьями-студентами. "Они когда послушали Вас, они просто открыли рты от удивления", - рассказал председатель правительства. Он признался, что, как и все выпускники Толстого, гордится тем, что учился у него. Поздравляя академика с высшей государственной наградой, Медведев обнял его.

Толстой поблагодарил президента и председателя правительства за высокую оценку его труда. "Для меня это тем более и радостно, и волнительно, что оба они являются нашими питомцами", - сказал Толстой. "Я придаю огромное значение тому, что во главе нашей страны стоят державники, причем, в самом высоком значении этого слова. Это, конечно, не означает, что не может быть места инакомыслию - оно может и должно иметь место, без него общество сереет и, в конечном счете, погибает. Но это совершенно не означает размывания устоев власти", - уверен Толстой.

Преподаватель Медведева - герой кинофильма

Медведев окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1987 году и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. Кандидат юридических наук, доцент. В 1990-1999 годах был на преподавательской работе в Санкт-Петербургском государственном университете.

К юбилею Георгия Толстого Президентская библиотека сняла фильм. В нем затрагивается не только жизненный и профессиональный путь одного из основоположников современного российского гражданского права, но и представлены его размышления на актуальные темы. Обсуждаются вопросы взаимоотношений государства и личности, воспитания сегодняшних юристов, проводятся исторические параллели и аналогии. Картина будет показана юбиляру, после чего выйдет в широкий прокат.