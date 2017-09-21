Омбудсмен: исчезновения инвалидов в Подмосковье говорят о недостаточности правовой защиты

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Исчезновения пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в Московской области, которые могут объясняться действиями "нищей мафии", говорят о недостаточной правовой защите граждан. Об этом ТАСС в четверг сообщила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
"Брошенные люди - это ответ обществу за черствость и безответственность, а системе - за недостаточность механизмов и правовых норм защиты", - сказала она, комментируя тему исчезновений, обсуждаемую в СМИ.
15 сентября на канале "Россия-1" вышел новостной сюжет о возможном похищении инвалидов и пожилых людей в Подмосковье "нищей мафией". Родственники были уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. 18 сентября Следственный комитет РФ сообщил, что начал доследственную проверку по этому материалу.
Решить проблему с исчезновением малозащищенных категорий людей поможет расширение социального законодательства, считает Семенова.
"Нужна доработка и внедрение законных и правовых актов для создания условий для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, потерявшим свой дом. Нужна пропаганда законной ответственности детей за своих родителей", - сказала она.
Одной поддержки некоммерческих организаций, которые помогают плохозащищенным слоям населения, мало, считает омбудсмен. "Этого не достаточно, нужно двигаться дальше. И чем дольше мы будем медлить, тем дольше мы будем видеть подобные сводки правоохранительных органов о тех, кто хочет беспомощность и беззащитность людей использовать в своих грязных целях", - сказала она.