Жители 10 домов выразили желание войти в программу реновации после принятия закона

Стартап из MIT разработал беспроводную зарядкуСоциальная ответственность 21 сентября, 18:59
Суд арестовал первого фигуранта дела о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 21 сентября, 18:55
Снятия средств в Бинбанке после объявления о санации сократились втроеЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:49
Источник: угроза взрыва в офисе "Яндекса" оказалась ложнойПроисшествия 21 сентября, 18:48
Лиза Крайер: для меня музыка - это не звук, а физические ощущенияСоциальная ответственность 21 сентября, 18:44
СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезонаСпорт 21 сентября, 18:35
Европарламент ужесточит квоты на выбросы парниковых газов для авиацииСоциальная ответственность 21 сентября, 18:20
Жители 10 домов выразили желание войти в программу реновации после принятия законаОбщество 21 сентября, 18:17
Силуанов: РФ надеется на справедливое решение суда по спору с Украиной о долге в $3 млрдЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа при Госдуме по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы получила 10 обращений о включении домов в этот проект после принятия соответствующего закона. Об этом сообщил в четверг на заседании рабочей группы ее руководитель, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
"У нас есть 10 обращений включить дома в программу реновации", - сказал Толстой. Он напомнил, что "в федеральном законе было сформулировано, что список домов, включенных в программу, конечен, и это было сделано для того, чтобы граждане были спокойны и понимали, что список, который сейчас есть, пока не будет реализован, другого списка никакого не будет". Депутат отметил, что "это было политическим решением, которое было принято Госдумой".
По словам вице-спикера, поступило также пять обращений об исключении домов из программы. "Даны разъяснения по процедуре, как можно выйти, это возможно", - пояснил вице-спикер.
Всего, сообщил Толстой, с момента начала действия закона в адрес рабочей группы поступило на рассмотрение 36 обращений по программе реновации. "Они содержат конкретные вопросы по 236 многоквартирным домам. Речь идет о серьезных вопросах, которые касаются непосредственно интересов жителей. Мы стараемся отвечать на эти обращения достаточно подробно, с привлечением квалифицированных юристов", - подчеркнул парламентарий.