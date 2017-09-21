Жители 10 домов выразили желание войти в программу реновации после принятия закона

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа при Госдуме по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы получила 10 обращений о включении домов в этот проект после принятия соответствующего закона. Об этом сообщил в четверг на заседании рабочей группы ее руководитель, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

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"У нас есть 10 обращений включить дома в программу реновации", - сказал Толстой. Он напомнил, что "в федеральном законе было сформулировано, что список домов, включенных в программу, конечен, и это было сделано для того, чтобы граждане были спокойны и понимали, что список, который сейчас есть, пока не будет реализован, другого списка никакого не будет". Депутат отметил, что "это было политическим решением, которое было принято Госдумой".

По словам вице-спикера, поступило также пять обращений об исключении домов из программы. "Даны разъяснения по процедуре, как можно выйти, это возможно", - пояснил вице-спикер.

Всего, сообщил Толстой, с момента начала действия закона в адрес рабочей группы поступило на рассмотрение 36 обращений по программе реновации. "Они содержат конкретные вопросы по 236 многоквартирным домам. Речь идет о серьезных вопросах, которые касаются непосредственно интересов жителей. Мы стараемся отвечать на эти обращения достаточно подробно, с привлечением квалифицированных юристов", - подчеркнул парламентарий.