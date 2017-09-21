Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что три человека, которые ранее назывались в публикациях "Новой газеты" убитыми, умерли в больнице от ран, полученных в ходе боестолкновений в декабре прошлого года в Чечне. Об этом она сообщила журналистам в четверг на пресс-конференции в Грозном.

"Новая газета" ранее опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. Они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны жители, которые потом были убиты.

"Пофамильный диалог с руководителями правоохранительных органов Чечни позволил выяснить, что из этого списка Бергаев Исмаил, Юсупов Асхаб и Шахбиева Мадина были ранены в ходе боестолкновений 18 декабря прошлого года. Имеются заключения судебной медицинской экспертизы, в которых четко написано, что они умерли в больнице от полученных ранений", - сообщила Москалькова.

Список, составленный на основе публикаций "Новой газеты" и индивидуальных обращений граждан и переданный Москальковой, состоит из 31 человека. По данным аппарата уполномоченного, удалось выяснить, что еще трое фигурировавших в нем как пропавшие без вести живы, а двое умерли своей смертью.

"Мы выезжали в села Курчалой и Гехи, посетили место захоронения и встретились с ближайшими родственниками, которые рассказали о причинах смерти и кем они работали. Переговорили со священнослужителем, который проводил обряд и омывал тела, а также получил свидетельства о смерти. Картина полностью, абсолютно ясная - эти люди прошли достойный жизненный путь и, к сожалению, умерли от болезни", - сообщил журналистам заместитель управляющего делами уполномоченного Иван Соловьев.

Ранее Москалькова отмечала, что получила от "Новой газеты" имена людей, которые якобы подверглись репрессиям, и направила обращение главе Следственного комитета РФ. Омбудсмен просила СК уточнить информацию о 24 людях в списке газеты, по которым были указаны только фамилии и инициалы. 1 сентября омбудсмен сообщила, что вышла на видеосвязь с родственниками якобы пострадавших в Чечне людей, о которых сообщали СМИ.

Уголовные дела

"На сегодняшний день мы ознакомились с 12 уголовными делами, восемь из них возбуждено МВД по Чечне и четыре республиканским СК, людей проходящих по этим делам в качестве обвиняемых больше. У нас имеются копии всех постановлений, даты возбуждения уголовных дел, которые разнятся, то есть заведены дела до появления этого списка. Самое главное, эти материалы постоянно проверяются прокуратурой, по ним работа не останавливается", - отметил Соловьев.

Москалькова вместе с коллегами прибыла в Грозный во вторник. В ходе рабочего визита федеральный омбудсмен провела встречи с гражданами, сотрудниками правоохранительных органов и правозащитниками республики.

"Нам удалось получить данные об объявлении людей в федеральный, а затем и в международный розыск, о решении судов привлечь ряд из этих граждан (указанных в списке) к уголовной ответственности и заочном аресте. По ряду фамилий у нас вопросы остались, и мы будем выяснять по каждой судьбе, потому что есть сведения от родственников, которых мы опрашивали в режиме видеоконференции", - сообщила Москалькова.

В ходе пребывания в Грозном уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела прием граждан. Со своими проблемами к ней обращались не только жители Чеченской Республики, но и соседних регионов.