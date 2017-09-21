Лавров подписал с бразильским коллегой соглашение по культурным центрам

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес подписали межправительственное соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров.

Церемония подписания прошла в четверг перед началом двусторонней встречи на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили позднее в МИД РФ, на встрече министры "подтвердили твердый настрой к дальнейшему развитию российско-бразильских отношений стратегического партнерства по всем направлениям, прежде всего внешнеполитического взаимодействия в рамках ключевых многосторонних механизмов - ООН, БРИКС, "Группе двадцати", ВТО".