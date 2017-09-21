Артисты регионов Юга России примут участие в гала-концерте радиофестиваля "Голос Кавказа"

Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Артисты со всех 13 субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов примут участие в гала-концерте шестого Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" имени Ахмата Кадырова, сообщил в четверг ТАСС первый замминистра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, председатель оргкомитета фестиваля Саид-Селим Абдулмуслимов.
"22 сентября в Нальчике пройдет церемония награждения победителей VI Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова. На гала-концерт приедут артисты со всех 13 субъектов Юга России (ЮФО и СКФО). Победители конкурса определены в трех номинациях: "Ежедневный информационный выпуск", "Утреннее шоу" и "Тематическая программа". Всего на конкурс было подано около 300 материалов. По итогам оценок членов жюри, сильнейшие 13 работ вошли в шорт-лист конкурса", - сказал Абдулмуслимов.
Он отметил высокий уровень радиопередач, которые были присланы участниками фестиваля.
"Оргкомитету фестиваля и экспертному совету понравилось, что с каждым годом расширяется география участников [каждый год заявляются почти со всех регионов России], и уровень заявленных материалов также соответствует и конкурсу, и тематике. Это радует", - добавил он.
Как подчеркнул собеседник агентства, в рамках форума состоятся "круглые столы" и встречи.
"Мы приглашаем на гала-концерт не только победителей, но и всех участников фестиваля. Журналисты с удовольствием принимают участие в "круглом столе", где рассматриваются вопросы взаимодействия региональных радиостанций, ветераны радио журналистики дают мастер классы. Представители нашего информационного партнера - Информационного агентства ТАСС, а также системного интегратора в сфере радиовещания "ТРАКТ" также выступают с докладами", - уточнил Абдулмуслимов.
По его словам, главная задача фестиваля - это запустить интернет-радио.
"Над этим мы работаем уже второй год, и завершили ее на 80%. В ближайшее время и слушатели, и наши коллеги получат в интернет-пространстве радио "Голос Кавказа", - сказал собеседник агентства.
Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" в 2017 году проходит в шестой раз в городе Нальчике. В 2012 году он стартовал в Грозном, и каждый год проводится в разных городах России. С 2015 фестиваль стал всероссийским. Его принимали у себя Ростов-на-Дону, Владикавказ, Симферополь (в год воссоединения Крыма с Россией), Волгоград.
Учредителем и организатором фестиваля выступает Министерство Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В 2017 году специальные призы предоставлены и региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова, который является одним из партнеров фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.