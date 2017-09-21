Артисты регионов Юга России примут участие в гала-концерте радиофестиваля "Голос Кавказа"

НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Артисты со всех 13 субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов примут участие в гала-концерте шестого Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" имени Ахмата Кадырова, сообщил в четверг ТАСС первый замминистра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, председатель оргкомитета фестиваля Саид-Селим Абдулмуслимов.

"22 сентября в Нальчике пройдет церемония награждения победителей VI Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова. На гала-концерт приедут артисты со всех 13 субъектов Юга России (ЮФО и СКФО). Победители конкурса определены в трех номинациях: "Ежедневный информационный выпуск", "Утреннее шоу" и "Тематическая программа". Всего на конкурс было подано около 300 материалов. По итогам оценок членов жюри, сильнейшие 13 работ вошли в шорт-лист конкурса", - сказал Абдулмуслимов.

Он отметил высокий уровень радиопередач, которые были присланы участниками фестиваля.

"Оргкомитету фестиваля и экспертному совету понравилось, что с каждым годом расширяется география участников [каждый год заявляются почти со всех регионов России], и уровень заявленных материалов также соответствует и конкурсу, и тематике. Это радует", - добавил он.

Обмен опытом, интересные встречи

Как подчеркнул собеседник агентства, в рамках форума состоятся "круглые столы" и встречи.

"Мы приглашаем на гала-концерт не только победителей, но и всех участников фестиваля. Журналисты с удовольствием принимают участие в "круглом столе", где рассматриваются вопросы взаимодействия региональных радиостанций, ветераны радио журналистики дают мастер классы. Представители нашего информационного партнера - Информационного агентства ТАСС, а также системного интегратора в сфере радиовещания "ТРАКТ" также выступают с докладами", - уточнил Абдулмуслимов.

По его словам, главная задача фестиваля - это запустить интернет-радио.

"Над этим мы работаем уже второй год, и завершили ее на 80%. В ближайшее время и слушатели, и наши коллеги получат в интернет-пространстве радио "Голос Кавказа", - сказал собеседник агентства.

О фестивале

Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" в 2017 году проходит в шестой раз в городе Нальчике. В 2012 году он стартовал в Грозном, и каждый год проводится в разных городах России. С 2015 фестиваль стал всероссийским. Его принимали у себя Ростов-на-Дону, Владикавказ, Симферополь (в год воссоединения Крыма с Россией), Волгоград.

Учредителем и организатором фестиваля выступает Министерство Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В 2017 году специальные призы предоставлены и региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова, который является одним из партнеров фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.