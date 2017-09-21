Радаев: власти Саратовской области решили проблемы, на которые жители жаловались Путину

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области устранили все нарушения, о которых сообщали жители региона на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. Всего президенту из региона поступило порядка 70 жалоб, сообщил в четверг журналистам глава области Валерий Радаев.

Президент России Владимир Путин 31 августа провел встречу с Радаевым, по итогам которой поручил разобраться с рядом проблем в регионе. В том числе с нарушениями прав пенсионеров на скидки по оплате услуг ЖКХ. Путин также отметил, что среди других жалоб, которые ему направляли жители области на "Прямую линию", - вопросы по работе АЭС в Балаково, в частности, по возможным нарушениям трудовой дисциплины.

"Все обращения, а у нас их было около 70, промониторили. Все, что касается обращений с АЭС, мы очень глубоко с этим вопросом разбирались вместе с руководством "Росатома", и ... нарушения все сведены на нет. Все, что касается остальных вопросов, мы отрабатываем по каждому муниципальному образованию, индивидуально квартиру, жителя <...> там тоже нарушений нет", - сказал Радаев.

Ранее сообщалось, что власти региона также решили ряд вопросов в сфере образования и здравоохранения. В частности, Радаев поставил задачу за четыре года перевести на первую смену всю начальную школу, а к 2025 году такие условия должны быть созданы для всех детей. Кроме того, в селе Первомайское Саратовской области, жители которого пожаловались президенту РФ на закрытие больницы, открылся фельдшерско-акушерский пункт.