Repubblica: в Милане открылась Неделя моды

РИМ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Неделя моды, по праву считающаяся одной из самых роскошных и престижных в мире, открылась в среду в Милане. Как сообщает газета La Repubblica, центр города оказался фактически заблокирован из-за наплыва туристов и ценителей стиля.

В показах, которые продлятся до 25 сентября, примут участие десятки самых известных домов моды, большинство из которых традиционно являются итальянскими. Так, свои новые коллекции сезона весна-лето 2018 представят такие гранды индустрии стиля, как Gucci, Prada, Moschino, Fendi, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Versace, Max Mara, Salvatore Ferragamo и многие другие. По словам организаторов мероприятия, в показах примут участие также "несколько молодых дизайнеров". Всего в рамках недели моды в Милане состоятся 63 показа и 94 презентации вне подиума.

Столь важное событие в мире индустрии стиля традиционно не может не привлекать внимание экспертов моды и простых ее любителей со всего мира. В миланских отелях практически не найти свободных мест, а в центре города не протолкнуться из- за снующих между показами и выставками зевак. При этом одним из новшеств начавшегося накануне праздника стиля стало то, что помимо традиционных показов и мероприятий для тех, кому посчастливилось приобрести билет или получить пригласительный, в центре города организованы бесплатные выставки, открытые для всех желающих.

К тому же в рамках недели моды в Милане уже в четвертый раз пройдет тематический кинофестиваль, в котором примут участие 130 картин из 50 стран мира. Жюри фестиваля отобрало их из почти 800, представленных заранее на конкурс.

Только по предварительным подсчетам, нынешняя неделя моды должна пополнить казну Милана по крайней мере $17 млн.