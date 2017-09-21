Президент Армении наградил экипаж Ил-76 МЧС России за тушение пожара в лесном заповеднике

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян в Ереване вручил государственные награды членам экипажа Ил-76 МЧС России, тушившим летом природные пожары на территории заповедника "Хосровский лес", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС.

"В четверг в Ереване президент Армении Серж Саргсян наградил медалями "За мужество" начальника авиационно- спасательного отряда МЧС России Евгения Серых и начальника службы авиационной безопасности МЧС России Сергея Перелыгина. Президент поблагодарил российских пилотов, особо отметив их высокий профессионализм и самоотверженность", - сказал сотрудник пресс-службы.

В августе на территории заповедника "Хосровский лес" в области Арарат в Армении возник крупный природный пожар. Огнем были охвачены сотни гектаров. Правительство Армении направило запрос правительству РФ с просьбой о помощи в борьбе с пожарами.

"В тот же день Ил-76 МЧС России, оснащенный выливными авиационными приборами, вылетел в Ереван. Благодаря работе Ил-76 МЧС России заповедник был спасен. За время работы российских летчиков на очаги возгораний было сброшено более 700 тонн воды", - отметил представитель российского министерства.