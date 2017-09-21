Петербургские экологи предупреждают о появлении лосей на территории города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга предупредил жителей города о появлении лосей на окраинах.
"В Комитет по природопользованию с 15 сентября поступает информация о том, что на территорию городской застройки выходят лоси. У животных начался сезон размножения, так называемый период гона, который обычно длится около двух месяцев с конца августа до конца октября. Лоси ведут себя очень активно, у них теряется осторожность, и они могут быть встречены в местах постоянного пребывания людей", - сообщили в пресс-службе комитета.
По данным экологов, в субботу лось появлялся в районе Новой Ижоры. Сообщение об этом поступило от жителей района, но животное самостоятельно вернулось в природную среду. "Сохатый мог представлять серьезную опасность для петербуржцев в случае, если бы вышел на автомобильную дорогу", - отметили в комитете. В этой связи экологи призывают к особой осторожности и внимательности на дорогах, особенно в темное время суток.
Пытаться контактировать с животными защитники природы также не советуют.
"Необходимо помнить, что лось - это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть", - сказали в комитете по природопользованию.
Природоохранные организации неоднократно фиксировали появление диких зверей, птиц и пресмыкающихся на территории Санкт-Петербурга. В городе появлялись кабаны, рыси, еноты, лисы. Как предполагают зоологи, иногда звери заходят в город, спасаясь от охотников в лесу, или в поиске пищи и удобного места для зимовки. Мелких животных, птиц и пресмыкающихся часто привозят люди и бросают в городских парках.
Комитет по природопользованию просит сообщать о случаях обнаружения животных на территории города, чтобы зоологи и ветеринары могли оказать им помощь и вернуть в природную среду.