Калининградские власти рассчитывают на ужесточение КоАП для нелегальных добытчиков янтаря

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают на принятие законопроекта, который в несколько раз ужесточит наказание за нелегальную добычу и сбыт янтаря. Об этом сообщил журналистам в Москве врио главы региона Антон Алиханов.
"Мы встретились с председателем Думы и договорились, что есть несколько законопроектов, сконцентрировались на одном, который существенно повышает уровень административной ответственности за нелегальную добычу", - сказал он, отметив, что соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже находятся на руках у депутатов Госдумы.
"И на следующей неделе мы встречаемся по поручениям с председателем одного из комитетов (Государственной думы) и будем обсуждать данный конкретный законопроект, поэтому я надеюсь, что мы даже в эту осеннюю сессию сможем увидеть принятые поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части существенного повышения - в сотни раз - ответственности (за нелегальную добычу и сбыт янтаря)", - пояснил врио губернатора.
По словам Алиханова, до настоящего времени вопрос о повышении ответственности за нелегальную добычу и сбыт янтаря эффективно решить не удавалось. "Вы знаете, что третье поручение президента РФ по янтарю выходит, и в третьем поручении у нас звучит вопрос о повышении ответственности, который пока никак не решался", - пояснил врио губернатора.
Сейчас, согласно КоАП, самовольная добыча янтаря из месторождений, на которых сбор янтаря запрещен, или из мест его промышленной разработки, а равно сбыт незаконно добытого янтаря в натуральном и (или) переработанном виде без наличия разрешения (лицензии) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Правительство РФ утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года. В пояснениях к соответствующему постановлению, которое было опубликовано на сайте кабмина 16 сентября, говорится, в частности, о запуске мер государственной поддержки для сохранения потенциала отрасли и снижения негативного влияния неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.