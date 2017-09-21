СПЧ просит МВД о проверке после массовых задержаний граждан Таджикистана у ТЦ "Москва"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в МВД РФ с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре "Москва" на юго-востоке столицы и последовавшими за ним массовыми задержаниями граждан этой республики.

"Мы обратились в МВД с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре "Москва", а также провести проверку обоснованности действий сотрудников полиции, которые начали массовые задержания граждан Таджикистана после данного инцидента", - сообщил ТАСС заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров. "О результатах проверки мы просим проинформировать Совет", - добавил он.

Со своей стороны член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Денис Набиуллин сообщил ТАСС о том, что правозащитники осуществили проверку ОВД "Люблино" на предмет соблюдения прав задержанных граждан Таджикистана. "В ходе проверки были выявлены нарушения прав задержанных. ОВД переполнено, 22 человека там содержатся уже сутки, при этом им не предоставляется питание. Кроме того, мы обнаружили еще 20 доставленных в ОВД граждан Таджикистана, которые уже не помещаются в камеры и находятся просто в холле отдела полиции", - рассказал член ОНК.

По его словам, некоторые задержанные утверждают, что не имели никакого отношения к инциденту у торгового центра "Москва", а были задержаны на рынке "Садовод", где работали продавцами. "Они утверждают, что полицейские задерживали их просто по факту наличия паспорта Таджикистана", - сообщил Набиуллин.

Он также заявил, что членов ОНК 30 минут не пускали в отделение, "хотя в соответствии с федеральным законом члены ОНК обладают правом беспрепятственного прохода на территорию отдела полиции". По словам Набиуллина, ответственный дежурный окружного управления не прибыл в отдел полиции для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход членов комиссии.

В среду вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника ТАСС, за него вступились другие работники и устроили конфликт с охраной ТЦ. В четверг возле "Москвы" вновь собрались около 200 человек.