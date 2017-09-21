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Кузнецова инициировала исследования мотивации детской агрессии после случая в Ивантеевке

Общество
21 сентября, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка вновь осудила действия специалистов и педагогов, игнорировавших обращения матери и знакомых нападавшего и не сумевших предотвратить инцидент

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о совместной с рядом вузов подготовке исследования о подростковой и детской мотивации к агрессии. Работу над исследованием, инициированным после инцидента в Ивантеевке, она проанонсировала в интервью телеканалу РБК в четверг.

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"Подготовлено техзадание по изучению детской мотивационной сферы, подростковой мотивационной сферы. Что толкает? Что может послужить причиной агрессии? <...> Есть договоренности с рядом вузов о том, что это исследование будет в ближайшее время реализовано", - сказала она, отвечая на вопрос о последствиях нападения 15-летнего школьника на учительницу и детей в подмосковной Ивантеевке 5 сентября.

Кузнецова также вновь осудила действия специалистов и педагогов, игнорировавших обращения матери и знакомых нападавшего и не сумевших предотвратить инцидент. "У мамы были попытки показать специалистам ребенка. <...> Дети обращались ко всем специалистам, буквально взывая о помощи, но, к сожалению, не увидели ответа", - подчеркнула она.

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Стрельба в школе в Ивантеевке
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Кузнецова, Анна Юрьевна
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