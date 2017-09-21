Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей

Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек

Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек 21 сентября, 19:38

ГАВАНА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба в четверг приняла участие во всемирной акции "Голубь мира". Эта акция приурочена к Международному дню мира, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году и ежегодно отмечается 21 сентября.

Мероприятие состоялось во дворе гаванской начальной школы имени Эмилиано Сапаты. Маленькие ученики этого учебного заведения и более 40 учащихся школы при посольстве России на Кубе вместе выпустили в небо стаю голубей под песню Исаака Дунаевского "Летите, голуби".

Каждый ребенок держал в руках белого бумажного голубя и голубой воздушный шарик. Акция завершилась небольшим концертом, на котором российские школьники дружно исполнили песню "Пусть всегда будет солнце".

В мероприятии, организованном при поддержке посольства РФ на Кубе и представительства Россотрудничества, приняли участие сотрудники Кубинского движения за мир и суверенитет народов и Кубинского института дружбы народов.

"Замечательно, что участниками этой акции стали российские и кубинские школьники. Потому что дети с самых ранних лет должны понимать важность того, чтобы на Земле был мир", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Кубинского движения за мир Сильвио Платеро.

По его словам, 21 сентября на Кубе проводятся также различные конкурсы песни и рисунка на тему мира, в которых принимают участие тысячи детей.

Международная акция "Голубь мира" была впервые проведена в 2014 году по инициативе общественной организации "Наследники Победы".

Свое название акция получила в честь полотна Пабло Пикассо (1881-1973), на котором изображен белый голубь, держащий в клюве оливковую ветвь. Эта картина стала официальной эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира, первая конференция которого состоялась в Париже и Праге в 1949 году. С тех пор образ голубя с картины Пикассо стал символом, призывающим к миру.