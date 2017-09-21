Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей

Общество
21 сентября, 22:20 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Акция завершилась концертом, на котором школьники из России исполнили песню "Пусть всегда будет солнце"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4582774.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4582774.sliderLength-1}}
© Андрей Бекренев/ТАСС
© Андрей Бекренев/ТАСС
© Андрей Бекренев/ТАСС
Выбор редакции
Пожар в здании десятиэтажной гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек 21 сентября, 19:38
Коллаж "Революционная песня" (2016 г.) американского художника Э. Хандли
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства 21 сентября, 12:41
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion 21 сентября, 5:01
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса" 20 сентября, 15:20
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции 19 сентября, 16:17
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне 19 сентября, 15:20
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4582774'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4582774'].sliderLength - 1}}
+
© Андрей Бекренев/ТАСС
© Андрей Бекренев/ТАСС
© Андрей Бекренев/ТАСС

ГАВАНА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба в четверг приняла участие во всемирной акции "Голубь мира". Эта акция приурочена к Международному дню мира, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году и ежегодно отмечается 21 сентября.

Мероприятие состоялось во дворе гаванской начальной школы имени Эмилиано Сапаты. Маленькие ученики этого учебного заведения и более 40 учащихся школы при посольстве России на Кубе вместе выпустили в небо стаю голубей под песню Исаака Дунаевского "Летите, голуби".

Каждый ребенок держал в руках белого бумажного голубя и голубой воздушный шарик. Акция завершилась небольшим концертом, на котором российские школьники дружно исполнили песню "Пусть всегда будет солнце".

В мероприятии, организованном при поддержке посольства РФ на Кубе и представительства Россотрудничества, приняли участие сотрудники Кубинского движения за мир и суверенитет народов и Кубинского института дружбы народов.

"Замечательно, что участниками этой акции стали российские и кубинские школьники. Потому что дети с самых ранних лет должны понимать важность того, чтобы на Земле был мир", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Кубинского движения за мир Сильвио Платеро.

По его словам, 21 сентября на Кубе проводятся также различные конкурсы песни и рисунка на тему мира, в которых принимают участие тысячи детей.

Международная акция "Голубь мира" была впервые проведена в 2014 году по инициативе общественной организации "Наследники Победы".

Свое название акция получила в честь полотна Пабло Пикассо (1881-1973), на котором изображен белый голубь, держащий в клюве оливковую ветвь. Эта картина стала официальной эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира, первая конференция которого состоялась в Париже и Праге в 1949 году. С тех пор образ голубя с картины Пикассо стал символом, призывающим к миру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Куба Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
4
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
5
США определились со стратегией развития отношений с Россией
6
Экс-судья ЕСПЧ: комитет министров СЕ превысил компетенцию в отчете по делу Навального
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама