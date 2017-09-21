Сотни тысяч французов вышли на улицы в знак протеста против реформы трудового кодекса

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ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч жителей Франции вышли в четверг на акции протеста против реформы трудового кодекса. Об этом заявили во Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) - крупнейшем профсоюзе страны, который выступил инициатором манифестаций.
"Более 200 собраний и манифестаций по всей Франции, сотни случаев намеренного прекращения работы во всех сферах деятельности, несколько сотен тысяч манифестантов и многие другие инициативы - все этого доказательство того, что после 12 сентября (день первой всеобщей акции протеста - прим. ТАСС) мобилизация становится долгосрочной", - отмечается в заявлении ВКТ.
Как подчеркнули в профсоюзе, нынешняя акция, проводившаяся за день до вынесения законопроекта о трудовой реформе на рассмотрение Совета министров, должна заставить правительство "услышать граждан, которые в значительном большинстве своем осуждают и отвергают реформу трудового права и правительственные меры, которые станут шагом назад для молодежи, наемных работников как частного, так и государственного сектора, пенсионеров и лишенных работы".
В Париже, где проходило основное шествие, по оценке ВКТ, на улицы вышли около 55 тыс. человек.
Они прошли маршем с антиправительственными лозунгами от площади Монпарнас до площади Италии. Шествие ознаменовалось локальными инцидентами с участием радикальных демонстрантов, которые забрасывали полицию камнями и получили в ответ слезоточивый газ. О задержанных или пострадавших не сообщалось.
Аналогичные акции проходили в четверг и в других городах Франции. Данные об их численности не приводятся. Инциденты, подобные парижским, в очередной раз произошли в городе Нант на западе страны, где традиционно активны леворадикальные группировки. Там за участие в беспорядках были задержаны 11 человек.
Между тем в правоохранительных органах, которые также ведут подсчет участников протестных митингов и демонстраций, заявили об очевидном снижении активности по сравнению с предыдущим днем всеобщего протеста 12 сентября.
Так, по оценке префектуры полиции Парижа, в столице в четверг приняли участие 16 тыс. человек, тогда как 12 сентября правоохранители насчитали на улицах 24 тыс. протестующих.
Всего же по Франции, по данным МВД республики, на улицы в четверг на вторую общенациональную акцию протеста вышли 132 тыс. манифестантов. В первый день всеобщей мобилизации 12 сентября на профсоюзные акции, по оценке министерства, вышли 223 тыс. человек. Для сравнения, тогда в ВКТ оценили численность протестных акций по всей стране в 500 тыс. человек, на этот же раз в профсоюзе ограничились определением "несколько сотен тысяч".
В Марселе одновременно с профсоюзной акцией протеста находился президент Франции Эмманюэль Макрон, визит которого был приурочен к присуждению Парижу проводить летнюю Олимпиаду 2024 года, соревнования которой планируется частично организовать в Марселе.
Там глава государства совершил незапланированный "выход в народ", отправившись разговаривать с недовольной толпой.
Перед телекамерами президент переговорил с одной из участниц митинга, безработной женщиной, проходящей профессиональную переподготовку, которая жаловалась на недостаточную поддержку из бюджета, а также критиковала идею проведения Олимпиады, утверждая, что "они нерентабельны и приносят счастье только транснациональным компаниям".
В ответ на это Макрон сказал: "Олимпийские игры - это замечательно. Есть люди, которые ворчат по любому поводу. Вы можете ворчать". "Но я доволен и горд", - заявил французский лидер.
Говоря же о бюджете, президент напомнил, что текущий закон о госфинансах был принят предыдущим правительством, а сам он находится у власти только три месяца. "Бюджет на 2018 год претерпит глубокие изменения в том, что касается пособий по профессиональной подготовке", - заверил он.
Поводом для нынешних протестов послужила реформа трудового кодекса, которая должна начать реализовываться правительством в конце сентября посредством президентских указов и в обход голосования в парламенте.
Цель намеченных преобразований, как заверяют правительстве, состоит в том, чтобы создать более гибкий и действенный механизм переговоров между профсоюзами и работодателями. По словам министра труда Франции Мюриэль Пенико, предлагаемые законодательные изменения позволят уменьшить безработицу (на сегодняшний день без постоянного места работы находятся 6 млн французов - прим. ТАСС).
Однако генеральный секретарь ВКТ Филипп Мартинез полагает, что "намеченная реформа даст всю власть не трудящимся, а работодателям".
В свою очередь лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон 23 сентября организует в Париже еще одну массовую акцию протеста (в четверг он шел впереди одной из колонн протестующих в столице - прим. ТАСС). На своем субботнем митинге Меланшон рассчитывает закрепить за собой статус главного политического оппонента Макрона и его правительства.