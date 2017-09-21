Лавров пригласил всех на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пригласил всех принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи 14-22 октября.
По его словам, сегодня особенно важно воспитывать у молодых людей уважение к культурно-цивилизационному многообразию современного мира.
"Приглашаем всех на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который меньше чем через месяц наша страна будет принимать в Сочи", - сказал Лавров.