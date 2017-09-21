Экс-судья ЕСПЧ: комитет министров СЕ превысил компетенцию в отчете по делу Навального

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) превысил свою компетенцию, призвав Россию "устранить последствия несправедливых приговоров" по делу "Навальный и Офицеров против РФ". Об этом в четверг заявил ТАСС судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с 1998 по 2012 год, член Венецианской комиссии Совета Европы Анатолий Ковлер.

"Задача комитета министров - следить за выполнением тех предписаний, которые вынес Европейский суд", - пояснил Ковлер. "Если Европейский суд в своих мотивациях записал, что одним из способов восстановления нарушенного права является пересмотр дела, значит, страна обязана это сделать, независимо от того, хочет этого или нет Комитет министров", - отметил он.

"Пересматривая дело, государство не обязано пересмотреть его в пользу заявителя, оно должно соблюсти те процедуры, которые были нарушены при первом рассмотрении", - подчеркнул эксперт.

Он указал, что "вынесение оправдательного решения или приговора в пользу заявителя никогда судом не предполагалось, это полностью дискреция (решение должностным лицом или государственным органом относящегося к его ведению вопроса по собственному усмотрению - прим. ТАСС) государства или его судов".

"Если Комитет министров что-то там добавил от себя, значит, это является превышением его компетенции, суд на это всегда реагировал очень болезненно", - заключил бывший судья ЕСПЧ.

Решение Комитета министров Совета Европы

Как сообщалось ранее, в КМСЕ запросили у России дополнительную информацию по делу "Навальный и Офицеров против РФ", постановив вернуться к обсуждению вопроса в декабре. Как отмечается в отчете, члены комитета напомнили, что ЕСПЧ ранее счел первоначальные решения российского правосудия по делу "Кировлеса" в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова "очевидно несоразмерными".

При этом в Комитете "выразили серьезную обеспокоенность", что и повторный судебный процесс "не исправит [ситуацию] или не принесет каких-либо иных осязаемых улучшений".

В КМСЕ также утверждали, что фигуранты дела "Кировлеса" "продолжают страдать от последствий своих произвольных и несправедливых приговоров". В связи с этим члены Комитета "призвали власти [РФ] срочно воспользоваться другими путями, чтобы устранить эти последствия, в особенности запрет господину Навальному на участие в выборах".

Минюст РФ уже заявил, что решение КМСЕ демонстрирует предвзятость подходов к российским доводам. Власти РФ, подчеркнули в министерстве, предоставили исчерпывающие сведения о мерах, принятых по исполнению решения ЕСПЧ. В ведомстве заявили, что решение КМСЕ "не может не рассматриваться как попытка недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период".