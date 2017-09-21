Общественный совет создан при Пенсионном фонде России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) объявил о создании постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа - Общественного совета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте фонда.

Его основными задачами станут "общественный контроль за деятельностью Фонда" и "подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в вопросах, относящихся к компетенции ПФР", поясняется в сообщении.

В совет вошли представители работодателей, профсоюзов, научного и экспертного сообщества, СМИ и общественных организаций, в том числе президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, вице-президент РАН Талия Хабриева и другие.

Первое заседание членов Общественного совета, на котором будет избран его председатель, пройдет в ближайшее время, добавляется в сообщении.