Общественный совет создан при Пенсионном фонде России

"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 22 сентября, 0:28
Гендиректор петербургского "Динамо": судейство в матче с "Зенитом" было непредвзятымСпорт 21 сентября, 23:57
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛСпорт 21 сентября, 22:49
Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 21 сентября, 22:44
Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с КаваниСпорт 21 сентября, 22:41
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:38
Санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) объявил о создании постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа - Общественного совета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте фонда.
Его основными задачами станут "общественный контроль за деятельностью Фонда" и "подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в вопросах, относящихся к компетенции ПФР", поясняется в сообщении.
В совет вошли представители работодателей, профсоюзов, научного и экспертного сообщества, СМИ и общественных организаций, в том числе президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, вице-президент РАН Талия Хабриева и другие.
Первое заседание членов Общественного совета, на котором будет избран его председатель, пройдет в ближайшее время, добавляется в сообщении.