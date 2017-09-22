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Главный архитектор Москвы: максимум затрат на "Зарядье" может составить до 30 млрд руб.

Общество
22 сентября, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Сергей Кузнецов отметил, что по сравнению со схожими проектами мировой архитектуры парк "Зарядье" является очень экономичным сооружением

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что максимальные затраты на строительство парка "Зарядье" могут составлять до 30 млрд рублей.

"Я по ценам знаю общие рамки, деталей назвать не могу... Я не знаю точную цифру, этим занимаются мои другие коллеги, но то, что знаю я, - эта цифра (25 млрд рублей - прим. ТАСС) близка к правде", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Дождь", отвечая на соответствующий вопрос.

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Парк "Зарядье". Досье

Сравнивая "Зарядье" с другими проектами в разных городах мира, Кузнецов отметил, что максимальная сумма затрат на парк могла бы составить "под 30 млрд рублей", но подчеркнул, что специально называет большую цифру, "чтобы потом не сказали, что [сумма] выросла". При этом он заявил, что по сравнению со схожими проектами мировой архитектуры парк "Зарядье" является очень экономичным сооружением. "Люди мало себе отдают отчет в том, насколько оно сложное, в насколько сложных условиях сделано, сколько всего там находится", - сказал он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что строительство ландшафтного парка обошлось городу в 14 млрд рублей. Газета "Ведомости" со ссылкой на чиновников в столичной мэрии писала, что итоговая смета "Зарядья" может превысить 25 млрд рублей.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, парящий мост, научно- познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

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