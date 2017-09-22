Приморье восстановит поврежденные тайфуном "Лайонрок" мосты в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья намерены завершить восстановление дорог, поврежденных прошлогодним тайфуном "Лайонрок", к концу 2017 года, а мостов - в 2018-м. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Полностью все поврежденные автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты - в 2018 году. В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений", - говорится в сообщении по итогам заседания региональной администрации. Уточняется, что девять мостов предполагается ввести в эксплуатацию до конца ноября.

По данным пресс-службы, общий ущерб, нанесенный тайфуном автомобильным дорогам, оценивается в 3,7 млрд рублей. Регион получил из федерального бюджета около 1,4 млрд рублей на восстановление инфраструктуры, освоены более 70% выделенных средств. Власти края планируют, в частности, приобрести разборные мосты наподобие того, что был установлен взамен разрушенного в Новолитовске.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тыс. домовладений, свыше 21 тыс. земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Размыто или лишились асфальтового покрытия 500 км дорог. По данным властей, были разрушены 32 моста, причем восемь из них не подлежат восстановлению.

C 2 сентября по 2 октября 2016 года в крае действовал режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Он был заменен режимом чрезвычайной ситуации краевого уровня, который был отменен только 27 декабря.