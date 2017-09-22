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СМИ: нехватка продовольствия в КНДР в этом году составит 458 тыс. тонн

Общество
22 сентября, 6:28 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 22, сентября. /ТАСС

Отмечается, что урожай зерновых серьезно пострадал от засухи в период с апреля по июнь

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СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. КНДР включена в список стран, нуждающихся в сторонней помощи для обеспечения населения продовольствием. Как сообщает в пятницу агентство Yonhap, об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Урожай зерновых в Северной Корее серьезно пострадал от засухи в период с апреля по июнь. В результате нехватка продуктов питания составляет 458 тыс. тонн", - отмечает Yonhap. Тем не менее это на 33% меньше, чем годом ранее, когда КНДР требовались поставки 685 тыс. тонн продовольствия.

Всего в список попали 37 стран, из них 29 находятся в Африке, а остальные семь - в Азии, отмечает Yonhap.

Днем ранее Республика Корея приняла решение оказать Северу помощь на сумму $8 млн.

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