Николай Караченцов переведен из реанимации в обычную палату

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Актер Николай Караченцов переведен из отделения хирургической реанимации в отделение нейрохирургии, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщили ТАСС в пятницу в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Его только перевели в обычную палату, отделение нейрохирургии, состояние средней тяжести", - сказала собеседница агентства.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию.