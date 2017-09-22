Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Николай Караченцов переведен из реанимации в обычную палату

Общество
22 сентября, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Состояние актера оценивается как средней тяжести

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Актер Николай Караченцов переведен из отделения хирургической реанимации в отделение нейрохирургии, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщили ТАСС в пятницу в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Его только перевели в обычную палату, отделение нейрохирургии, состояние средней тяжести", - сказала собеседница агентства.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Караченцов, Николай Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
3
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
4
Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии
5
Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама