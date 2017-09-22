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Власти: владелец сгоревшей в Ростове гостиницы сам должен решать вопросы о компенсациях

Общество
22 сентября, 10:14 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, сентября. /ТАСС

В администрации города отметили, что здание гостиницы является частной собственностью

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Собственник гостиницы Torn House, сгоревшей в четверг в Ростове-на- Дону, должен самостоятельно заниматься вопросами оказания материальной помощи постояльцам, сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Мария Давыдова.

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"Вопросы оказания материальной помощи постояльцам сгоревшей гостиницы не входят в компетенцию муниципалитета, поскольку речь идет об объекте частной собственности. Этим должен заниматься собственник", - сказала она.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск в четверг. Пожару был присвоен третий класс сложности, из-за опасности перехода огня на соседние строения из близлежащих зданий было эвакуировано более 300 человек. В горящем отеле сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками гостиницы. Пожар был ликвидирован спустя пять часов.

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