Итальянские байкеры собрали гуманитарную помощь детям провозглашенных республик Донбасса

РИМ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские байкеры провели крупный съезд в поддержку провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На акции, которая состоялась в четверг вечером в знаковом месте итальянской столицы - у исторического моста Мильвио - байкеры собрали для детей Донбасса школьные принадлежности, сообщила ТАСС одна из организаторов съезда президент ассоциации "Надежда" (Speranza) Ирина Вихорева.

По ее словам, этот гуманитарный груз за счет пожертвований членов ассоциации, которых около 60 человек, будет направлен в школу в Петровском районе Донецка (ДНР) и в школу-интернат в поселке Краснодон Луганской области (ЛНР).

Предполагается также, что часть собранной помощи доставит группа байкеров, которые собираются в следующем месяце совершить мотопробег до Донбасса.

"Есть задумка организовать побратимство с "Ночными волками" Донбасса, - сказала Вихорева, заметив, что "байкеры - замечательные люди и откликаются на просьбы о помощи без каких-либо идеологических подоплек".

"Надежда" на протяжении уже нескольких лет проводит в Европе различные акции в поддержку жителей республик Донбасса.