Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итальянские байкеры собрали гуманитарную помощь детям провозглашенных республик Донбасса

Общество
22 сентября, 10:25 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По словам организаторов съезда, "есть задумка организовать побратимство с "Ночными волками" Донбасса"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские байкеры провели крупный съезд в поддержку провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На акции, которая состоялась в четверг вечером в знаковом месте итальянской столицы - у исторического моста Мильвио - байкеры собрали для детей Донбасса школьные принадлежности, сообщила ТАСС одна из организаторов съезда президент ассоциации "Надежда" (Speranza) Ирина Вихорева.

По ее словам, этот гуманитарный груз за счет пожертвований членов ассоциации, которых около 60 человек, будет направлен в школу в Петровском районе Донецка (ДНР) и в школу-интернат в поселке Краснодон Луганской области (ЛНР).

Предполагается также, что часть собранной помощи доставит группа байкеров, которые собираются в следующем месяце совершить мотопробег до Донбасса.

"Есть задумка организовать побратимство с "Ночными волками" Донбасса, - сказала Вихорева, заметив, что "байкеры - замечательные люди и откликаются на просьбы о помощи без каких-либо идеологических подоплек".

"Надежда" на протяжении уже нескольких лет проводит в Европе различные акции в поддержку жителей республик Донбасса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Италия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
5
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
6
Источник: полиция освободила подозреваемого в нападении на оппозиционера Ляскина
7
Зарипов отклонил предложения нескольких клубов НХЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама