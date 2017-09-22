Ямал поделится опытом сохранения культуры и традиций народов Севера на форуме в Болгарии

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Участники делегации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представят опыт региона по сохранению культуры и традиций коренных народов Севера на Всемирном молодежном форуме в Болгарии, который пройдет в Софии с 22 по 26 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Этот форум - самое масштабное на сегодняшний день международное мероприятие, направленное на консолидацию представителей русскоязычной диаспоры. Арктический регион представят члены молодежного отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера "Ямал - потомкам!" и артисты Приуральского района. Также в состав делегации входят сотрудники департаментов по делам коренных малочисленных народов Севера и международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, которые познакомят участников фестиваля с опытом Ямала по сохранению культуры и традиций коренных народов Севера", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что делегаты из автономного округа продемонстрируют лучшие региональные молодежные проекты с целью проведения предварительного отбора на участие в них российских соотечественников.
"Главная тема мероприятия в текущем году - "Великая судьба России: вчера, сегодня, завтра". Основные вопросы, которые будут рассмотрены на тематических площадках: укрепление связей с соотечественниками и их взаимодействие с регионами РФ, партнерство молодежных общественных организаций с профильными зарубежными объединениями российской диаспоры", - подчеркнули там.
В ЯНАО проживает около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 8% от всего населения региона. Наиболее многочисленная народность - ненцы (почти 30 тыс. человек - прим. ТАСС), также в ЯНАО живут ханты (9,5 тыс.), селькупы (около 2 тыс.). Около 16,5 тыс. (примерно 40%) представителей коренных народов Севера ведут традиционный кочевой образ жизни.