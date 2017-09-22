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МОСКВА, 22 сентября./ТАСС/. Рособрнадзор запретил прием в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" и Первый московский юридический институт, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в период с 8 сентября по 21 сентября 2017 года приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Института бизнеса, психологии и управления (Москва) и Института технологии туризма (Московская область).
Также Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Института экономики и управления (Пятигорск) и Нижегородского филиала Университета российского инновационного образования.
В связи с неустранением вузом выявленного несоответствия содержания и качества подготовки студентов федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором частично лишен государственной аккредитации Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) Тюменского индустриального университета.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения). Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.