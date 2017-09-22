ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижается

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Доверие к врачам и оценка их положения в обществе среди россиян снижается, в 2017 году эти показатели составили 36% и 32% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Доверие к врачам в последние несколько лет уменьшилось, статус и доходность профессии также стали оценивать ниже, чем раньше", - отмечают социологи. Если в 2015 году о доверии врачам говорили более половины опрошенных (55%), то в 2017 году - чуть более трети респондентов (36%). При этом большая доля доверия наблюдается среди тех, кто в последние полгода обращался в государственные или частные медучреждения (39%).

Похожая ситуация складывается и в вопросе положения представителей медицинской профессии в обществе: только треть россиян (32%) считает, что сегодня врачи занимают высокое положение в обществе (по сравнению с 40% в 2014 году). Вместе с тем, 42% опрошенных затруднились с ответом, а 26% посчитали, что врачи занимают низкое положение. Профессия врача части респондентов не представляется высокооплачиваемой (35%, по сравнению с 29% в 2014 году), четверть (25%) считает обратное.

С врачами и другими медицинскими работниками у россиян, преимущественно, связаны такие ассоциации, как "лечение", "помощь", "болезнь", "здоровье", "больница". Негативные ассоциации ("недоверие", "недовольство") возникают у 7% опрошенных.

"Ввиду того, что альтернативой практике реальных обращений является информационная работа с населением, необходимо понимать, что важной поддержкой проводимой государственной политики реформ в сфере здравоохранения должна быть и информационно-разъяснительная работа, предъявляющая наглядным образом, как меняется система здравоохранения", - комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 августа - 4 сентября 2017 года. Объем выборки 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.