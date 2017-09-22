ДВФУ вошел в состав учредителей Национального арктического консорциума

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) вошел в число учредителей Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК). Соглашение об этом было подписано в пятницу в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"ДВФУ вошел в число 33 учредителей Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК). Соглашение подписано в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова (САФУ) в Архангельске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в консорциуме позволит ДВФУ активнее развивать арктическое направление в науке и образовании. "Для подготовки кадров и проведения совместных исследований НАНОК объединяет силы ведущих вузов, институтов и предприятий, чья деятельность связана с зоной высоких широт. Это открывает перед ДВФУ широкие возможности для сотрудничества и развития Арктического направления", - приводит пресс-служба слова проректора по научной работе ДВФУ Кирилла Голохваста.

Уже в ближайшее время университет примет участие в таких проектах НАНОК, как мониторинг образовательных программ арктической направленности, составление базы данных ученых, публикаций и исследовательских проектов.

Сегодня в ДВФУ осуществляется сразу несколько исследований арктической направленности. В частности, в Инженерной школе работает центр "Арктика", который по заказу партнеров обеспечивает научное сопровождение новых проектов на шельфе арктических морей. В этом году специалисты центра провели исследование нового месторождения в Арктике по заказу компании "Роснефть".

Консорциум НАНОК был создан в 2016 году по инициативе Северного (Арктического) федерального университета, сейчас в него входят 33 организации: российские высшие учебные заведения, в том числе пять федеральных университетов, научные центры, институты, национальные парки, работодатели и предприятия, чья деятельность связана с зоной высоких широт. Консорциум занимается развитием сотрудничества в изучении Арктики и подготовке кадров для обеспечения устойчивого развития Арктической зоны России.