Ростуризм приступил к тестированию системы "Электронная путевка"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подготовка системы "Электронная путевка" к полноценному запуску с 1 января 2018 года вышла на этап открытого тестирования. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
"Тестирование системы будет проходить до ее сдачи в промышленную эксплуатацию. На данный момент для апробации доступно четыре ключевых сервиса. Далее по мере готовности системы их количество будет расширяться. Таким образом, участники рынка - туроператоры и турагенты - смогут на практике оценить удобство и качество работы основных сервисов "Электронной путевки", а также ознакомиться с работой системы еще на этапе ее создания", - говорится в сообщении ведомства.
"Электронная путевка" - это информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта. По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером - электронная путевка. С помощью номера путевки туристы смогут отслеживать статус своего тура в режиме онлайн. Все этапы оплаты и бронирования авиабилетов и отеля будут доступны в системе.
Электронная путевка гарантирует, что обязательства туроператора имеют финансовое обеспечение, достаточное для ведения туроператорской деятельности. С квитанцией электронной путевки можно будет обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации "Турпомощь" в случае невыполнения туроператором своих обязательств. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.