Программа реновации затронет треть территории "старой" Москвы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Программа реновации затронет треть всей "старой" территории российской столицы и частично коснется Новой Москвы. Об этом в пятницу сообщила председатель городского комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

"В программу реновации вошло 5144 дома - это треть территории в границах "старой" Москвы. Часть домов вошли в программу и в Новой Москве", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5,144 тыс. дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр Сергей Собянин утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, Фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.