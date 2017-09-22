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Вертолет МЧС доставит новорожденного из отдаленного поселка на лечение в Южно-Сахалинск

Общество
22 сентября, 11:35 UTC+3

В полете малыша сопровождают врачи Южно-Сахалинской областной клинической больницы

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ТАСС, 22 сентября. Новорожденный ребенок, которому требуется срочное лечение, будет доставлен вертолетом МЧС из поселка Ноглики в Южно-Сахалинск. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Вертолет вылетел из поселка Ноглики в направлении города Южно-Сахалинска с новорожденным ребенком на борту. В полете малыша сопровождают врачи Южно-Сахалинской областной клинической больницы", - сказали в пресс-службе.

Вертолет, осуществляющий санитарную эвакуацию, принадлежит Хабаровскому авиационно-спасательному центру МЧС России. Он доставит ребенка в Сахалинскую областную клиническую больницу.

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