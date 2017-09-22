Окончательный список сохраняемых при реновации домов направят властям Москвы в октябре

Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в СирииАрмия и ОПК 22 сентября, 13:11
"Мобильная экономика России 2017": презентация результатов исследования. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 13:07
Временный забор вокруг парка "Зарядье" будет снесен в течение месяцаОбщество 22 сентября, 12:41
Приморье получило 1,4 млрд руб. на восстановление поврежденных тайфуном "Лайонрок" дорогНовости партнеров 22 сентября, 12:40
Что нужно знать о выборах президента Российской академии наукНаука 22 сентября, 12:40
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в ПетербургеЭкономика и бизнес 22 сентября, 12:40
Объем погрузки ПГК на Горьковской желдороге за 8 месяцев вырос на 19%, до 3,1 млн тоннТранспорт 22 сентября, 12:39
Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018Спорт 22 сентября, 12:37
В Санкт-Петербурге в восьмой раз начались Недели Северных странНовости партнеров 22 сентября, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Окончательный список исторических домов в Москве, попавших под реновацию, но заслуживающих сохранения, будет представлен на рассмотрение в столичное правительство в октябре. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
"Окончательно (перечень сохраняемых при реновации домов - прим. ТАСС) подготовим в октябре. Рабочая группа ежедневно проводит заседания, мы откладываем "спорные" дома, делаем выезды. Совершенно другая картинка, когда выезжаешь на место", - сказала она.
Ранее Княжевская сообщала, что планировалось подготовить этот список в сентябре.
По ее словам, Москомархитектура совместно с коллегами из "Архнадзора" проводит кропотливую работу по формированию списка объектов, которые после расселения жителей в рамках программы реновации будут сохранены. В одном случае сразу понятно, что строение представляет архитектурную ценность, что это авторский проект, а в другом приходится работать с архивами, выезжать на место.
Первоначально специалисты общественного движения "Архнадзор" подготовили список из 450 домов, заслуживающих, по их мнению, сохранения при реализации программы. Это дома, которые включили в список для голосования по программе реновации. Жители 172 домов из этого списка проголосовали против включения их домов в программу, остальные дома проголосовали "за".
Председатель Москомархитектуры призналась, что дом, в котором она проживает в настоящее время, попал в программу реновации. "Я живу в Люблино в пятиэтажке, мой дом попал в программу реновации", - сказала она. При этом дом не представляет архитектурную ценность.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).
В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.
Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.