Окончательный список сохраняемых при реновации домов направят властям Москвы в октябре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Окончательный список исторических домов в Москве, попавших под реновацию, но заслуживающих сохранения, будет представлен на рассмотрение в столичное правительство в октябре. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

"Окончательно (перечень сохраняемых при реновации домов - прим. ТАСС) подготовим в октябре. Рабочая группа ежедневно проводит заседания, мы откладываем "спорные" дома, делаем выезды. Совершенно другая картинка, когда выезжаешь на место", - сказала она.

Ранее Княжевская сообщала, что планировалось подготовить этот список в сентябре.

По ее словам, Москомархитектура совместно с коллегами из "Архнадзора" проводит кропотливую работу по формированию списка объектов, которые после расселения жителей в рамках программы реновации будут сохранены. В одном случае сразу понятно, что строение представляет архитектурную ценность, что это авторский проект, а в другом приходится работать с архивами, выезжать на место.

Первоначально специалисты общественного движения "Архнадзор" подготовили список из 450 домов, заслуживающих, по их мнению, сохранения при реализации программы. Это дома, которые включили в список для голосования по программе реновации. Жители 172 домов из этого списка проголосовали против включения их домов в программу, остальные дома проголосовали "за".

Председатель Москомархитектуры призналась, что дом, в котором она проживает в настоящее время, попал в программу реновации. "Я живу в Люблино в пятиэтажке, мой дом попал в программу реновации", - сказала она. При этом дом не представляет архитектурную ценность.

Программа реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.