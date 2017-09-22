Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову

Общество
22 сентября, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Ранее в СМИ сообщалось, что на барельефе памятника конструктору нашли чертежи разработанной конструктором Хуго Шмайссером штурмовой винтовки StG 44

Поделиться
Материал из 1 страницы
Памятник Михаилу Калашникову

Памятник Михаилу Калашникову

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" (входит в Ростех) готовы проконсультировать создателей памятника Михаилу Калашникову в Москве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель Ростеха.

Смотрите также

Мединский открыл памятник Михаилу Калашникову в Москве

Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России

"Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию. К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что на барельефе памятника Калашникову в Москве нашли чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Калашников, Михаил Тимофеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
3
Песков: Кремль никогда не занимается размещением политической рекламы в Facebook
4
Песков: речи о размещении миссии ООН на российско-украинской границе не идет
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама