Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову

Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в СирииАрмия и ОПК 22 сентября, 13:11
"Мобильная экономика России 2017": презентация результатов исследования. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 13:07
Временный забор вокруг парка "Зарядье" будет снесен в течение месяцаОбщество 22 сентября, 12:41
Приморье получило 1,4 млрд руб. на восстановление поврежденных тайфуном "Лайонрок" дорогНовости партнеров 22 сентября, 12:40
Что нужно знать о выборах президента Российской академии наукНаука 22 сентября, 12:40
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в ПетербургеЭкономика и бизнес 22 сентября, 12:40
Объем погрузки ПГК на Горьковской желдороге за 8 месяцев вырос на 19%, до 3,1 млн тоннТранспорт 22 сентября, 12:39
Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018Спорт 22 сентября, 12:37
В Санкт-Петербурге в восьмой раз начались Недели Северных странНовости партнеров 22 сентября, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" (входит в Ростех) готовы проконсультировать создателей памятника Михаилу Калашникову в Москве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель Ростеха.
"Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию. К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ сообщалось, что на барельефе памятника Калашникову в Москве нашли чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году.