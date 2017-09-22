Пожарные спасли двух человек на пожаре в частом доме в Комсомольске-на-Амуре

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ТАСС, 22 сентября. Два человека спасены на пожаре, произошедшем в частном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
"На пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Волочаевской в микрорайоне Мылки. Прибывшие пожарные обнаружили, что огонь распространяется по крыше деревянного засыпного опилками дома.
Они оперативно организовали тушение пожара и защиту соседних жилых построек от пламени", - сказали в ведомстве.
При проведении разведки внутри дома были обнаружены и эвакуированы женщина и ее сын. Госпитализация им не потребовалась, отметили в МЧС.
Для ликвидации пожара были задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Причины возгорания и виновник устанавливаются.