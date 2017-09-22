Кварталы реновации нанесут на 3D-карту Москвы

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трехмерная модель Москвы, которая заработает для горожан до конца года, будет включать построенные по программе реновации кварталы. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
"К концу года карта будет в общей доступности. Можно будет прийти в Москомархитектуру, задать любой район, походить по улицам, посмотреть. Пять пилотных кварталов реновации туда загрузим, постепенно будем загружать остальные", - сказала она.
Княжевская напомнила, что работа над 3D-макетом общей площадью 970 кв. метров началась в ноябре 2012 года. Большинство элементов макета оснащены светодиодными источниками, что позволило создать единую интеллектуальную систему подсветки.
На миниатюре столицы можно настроить как разное время суток, так и подсветить объекты, объединенные какой-либо тематикой или признаком: транспортные магистрали, различные объекты по годам, жилую и офисную недвижимость, объекты социальной инфраструктуры, схемы размещения транспортно-пересадочных узлов, планы развития территорий, плотности населения и рабочих мест.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).
В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд руб. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.
Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.