РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ошибка в монументе легендарному конструктору российского стрелкового оружия Михаилу Калашникову будет исправлена, заявили ТАСС в пятницу в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одной из плит постамента памятника работы скульптора Салавата Щербакова изображен чертеж не АК-47, а немецкой винтовки StG 44.
"Демонтаж будет. Мы видим, что это автомат совершенно другой. Соответственно он отличается от автомата Калашникова. И если эту винтовку оставить, то слишком многое придется объяснять людям, которые проходят мимо памятника. Чтобы дальше не было недопонимания и искажения, демонтаж будет осуществлен",- сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.
Глава РВИО заявил, что общество не контролировало сопроводительные элементы монумента.
"В отношении памятника Калашникову у нас было только одно пожелание - чтобы автомат, который держит в руках конструктор, был из первой опытной партии. Щербаков выполнил это пожелание. А все, что касается барельефа, Михаила Архангела и Георгия Победоносца - скульптурных композиций, примыкающих к памятнику, - это творческий полет фантазии художника", - отметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александрович Кононов.
Сам скульптор Щербаков считает, что возможную ошибку в монументе легендарному конструктору российского стрелкового оружия Михаилу Калашникову еще надо доказать.
"Нет у меня в коллективе никакого диверсанта, который подсунул специально не тот чертеж или я сам. Ошибка могла быть, мы еще не выяснили, есть она или нет. Если ее нет, слава богу. Если она есть, то она легко исправляется", - сказал скульптор.
Он также подчеркнул, что если недоразумение подтвердится, то ничего демонтировать не придется.
"Рельеф там 5 квадратных метров и в них 4 дециметра, то есть совсем малую часть, занимает поверхность нанесенного чертежа. Это просто исправляется чертеж. Нет этой проблемы", - отметил Щербаков.
В РВИО согласны провести проверку и "на основании этих данных принять окончательное решение".
Памятник Михаилу Калашникову был установлен в Москве ко Дню оружейника, 19 сентября, на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке Мосгордумы и корпорации "Ростех". Общая высота монумента - почти 8 метров. В руках у конструктора автомат АК-47, а по сторонам постамента изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, чертежи и инструменты, символизирующие его работу оружейника.