В Кремле не комментируют "телефонный терроризм"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В Кремле пока воздерживаются от комментариев ситуации с массовыми фактами "телефонного терроризма".

"Что касается телефонных звонков [о якобы заложенных взрывных устройствах], то пока соответствующие службы ведут работу, некорректно было бы давать какие-то оценки", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Серия анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. Сообщения о якобы заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы ежедневно эвакуируют тысячи людей по всей России.