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Жуков отчитал депутата от ЛДПР и замминистра ЖКХ за некорректное именование пожилых женщин

Общество
22 сентября, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В частности, первому зампреду Госдумы не понравилось, что участники дискуссии использовали слово "бабки"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сделал замечание депутату от ЛДПР Сергею Иванову и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамиту Мавлиярову за некорректное именование пожилых женщин, которое они допустили в ходе дискуссии на пленарном заседании в пятницу.

Полемика, в частности, развернулась при рассмотрении в первом чтении правительственного законопроекта, которым предлагается проводить в интернете общественные обсуждения по градостроительным проектам.

"Вам, наверное, известна пословица, что бабки решают все. В данном случае бабки как раз не умеют пользоваться интернетом, поэтому их участие в этом процессе под вопросом", - заявил Иванов, обращаясь к замминистра.

"Вы сказали, что бабки не знают многое. Но мы видим, посещая регионы, что бабки-то как раз все знают и пользуются интернетом, а об изменении барреля нефти бабки знают быстрее, чем специалисты", - ответил Мавлияров.

После этого слово взял Жуков, который вел пленарное заседание. "Хочу обратить ваше внимание, что к пожилым женщинам лучше по-другому обращаться как-то" , - сказал он.

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Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич Иванов, Сергей Владимирович
Темы
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