Ураган "Мария" в Доминикане не нанес серьезных повреждений курортам

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария", прошедший по территории Доминиканы в четверг, не повредил туристическую инфраструктуру страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национальной ассоциации отелей и туризма Доминиканской Республики (ASONAHORES).
"Основным туристическим объектам в Пунта-Кане, Самане и Пуэрто-Плате не нанесено серьезного ущерба от прохождения урагана "Мария", который принес в страну сильные дожди и ветры во второй половине дня в среду и четверг. Основные повреждения в этих районах связаны с элементами озеленения территории: поломаны деревья в отелях, пострадали сады и парки, некоторые пляжи", - говорится в сообщении ассоциации.
По данным ASONAHORES, все 50 тыс. туристов, которые находились в стране во время непогоды, ночевали в безопасных условиях. Те из них, кто был в целях соблюдения протокола штормовой безопасности эвакуирован в другие отели, уже возвращаются на свои основные места отдыха.
Как сообщают в АТОР, оба рейса из Москвы в Доминикану, вылет которых был накануне отложен, отправились в Пунта-Кану в ночь с 21 на 22 сентября.