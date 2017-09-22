Норматив по размещению парковок и гаражей в рамках реновации в Москве утвердят в 2017 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Норматив по обеспечению парковочными местами домов, которые построят в Москве по программе реновации, утвердят до конца 2017 года. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

"Мы до конца года должны принять региональный норматив, где должны предусмотреть обеспеченность домов, которые вошли в программу реновации, парковочными местами и доступность размещения объектов гаражного назначения", - сказала она. По словам Княжевской, норматив утвердят постановлением правительства Москвы.

Ранее первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов сообщил, что для жильцов домов, которые возведут в рамках реновации, могут создать бесплатные парковки из расчета - одно место на две-три квартиры.

Программа реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком. Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, Фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.