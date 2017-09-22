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Временный забор вокруг парка "Зарядье" будет снесен в течение месяца

Общество
22 сентября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В дальнейшем постоянный забор вокруг "Зарядья" не потребуется, полагает Андрей Бочкарев

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Забор в виде сетки-рабицы, который был временно установлен вокруг открывшегося для публики 11 сентября парка "Зарядье" в центре столицы, будет снесен в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

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"Чуть позднее [решим]. Месяц, может, чуть меньше, простоит. <...> Забор - он временный, чтобы потоки немного организовать", - ответил он на вопрос ТАСС, будет ли сноситься временное ограждение.

Бочкарев уверен, что постоянный забор в дальнейшем не потребуется. Ранее застройщик парка, городская структура "Мосинжпроект", не исключала возведения постоянной конструкции вокруг "Зарядья". Эта мера рассматривались как возможная защита парка после фактов вандализма в первые дни после открытия объекта.

"Постепенно забор мы демонтируем через какое-то время. Немного успокоится, ажиотаж пройдет. И будут спокойно люди ходить, наблюдать через какое-то время - для этого парк и построен, <...> чтобы культуру людей повышать. Это городская территория [для свободного посещения граждан]", - заверил Бочкарев.

"Кукла" для вандалов

Глава столичного департамента строительства считает, что история с вандалами - надуманная, всегда есть те, кто готов что-то повредить. "Большинство людей нормальные, ходят, восхищаются, удовольствие получают [от посещения парка]", - подчеркнул глава департамента.

Он привел пример, что в 1994 году в реконструированном Дарвиновском музее на юге Москвы поставили кресло (как аналог "куклы" для сброса агрессивных эмоций - прим. ТАСС) специально для тех, кто хотел что-то повредить. Его можно было резать, бить, ломать. В шутку Бочкарев предложил что- то подобное поставить в "Зарядье".

Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тыс. растений, в том числе занесенных в Красную книгу.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября.

Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

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