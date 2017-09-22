Песков назвал неуместным вопрос об установке бюста Сталина на "Аллее правителей"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неуместным вопрос о целесообразности установки бюста Иосифа Сталина на открывающейся в Москве обновленной "Аллее правителей". При этом в беседе с журналистами он оговорился, что не знаком в деталях с замыслом организаторов этого мероприятия.

"Я не знаю, что открывается "Аллея правителей", первый раз об этом слышу от вас", - признался он представителям СМИ. Однако Песков не согласился с мнением журналистки о том, что персона Сталина вызывает слишком существенные разногласия в обществе и потому, возможно, не должна быть представлена на общей экспозиции.

"Речь идет обо всех, кто руководил государством", - уточнил пресс-секретарь. "Ну, а Сталин разве не руководил государством?" - продолжил он. "Поэтому в данном случае вопрос неуместен", - считает Песков.

Проект "Аллеи правителей" в Москве разработало Российское военно-историческое общество (РВИО) в 2016 году и реализует его в сквере в Петроверигинском переулке, рядом с Музеем военной формы одежды РВИО. Здесь были установлены бюсты 33 человек, которые руководили страной в разные эпохи - от Рюрика до Александра Керенского. 22 сентября на аллее дополнительно появились восемь бюстов руководителей России минувшего века - от Ленина и Сталина до Бориса Ельцина.

По замыслу организаторов проекта, задача этой аллеи - нести образовательную функцию.