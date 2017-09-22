Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Именем уроженца Орловской области протоиерея Василия Ермакова названа малая планета, зарегистрированная в международном каталоге под № 24604 (1973 SP4). Соответствующее свидетельство Российской академии наук вручено митрополиту Орловскому и Болховскому Антонию, сообщает информационный отдел Орловской митрополии.
"Малая планета, зарегистрированная в международном каталоге малых планет под № 24604 (1973 SP4), получила имя Vasilermakov в честь уроженца города Болхова, протоирея Василия Тимофеевича Ермакова. Такое решение было принято Комитетом по наименованию малых планет Международного астрономического союза. Соответствующее официальное свидетельство Российской академии наук в Болхов доставили паломники из Санкт-Петербурга и вручили документ Высокопреосвященнейшему митрополиту Орловскому и Болховскому Антонию", - отметили там.
Орбита малой планеты выявлена в 1955 году, а само небесное тело открыто 27 сентября 1973 года во время наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории. В 2001 году открытие было зарегистрировано. "Малая планета Vasilermakov находится в так называемом "поясе астероидов", который находится между орбитами Марса и Юпитера. Ее диаметр составляет 7 км. Это больше размера самого города Болхова", - пояснили в митрополии.
Протоиерей Василий Ермаков (1927-2007) - уроженец Болхова, был настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Являлся одним из инициаторов реставрации многих храмов в Орловской области. Официальное свидетельство РАН будет храниться в мемориальном доме протоиерея Василия Ермакова в Болхове.