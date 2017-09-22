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В Жуковском открыли аллею, посвященную авиаконструкторам России

Общество
22 сентября, 13:18 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 22, сентября. /ТАСС

В честь открытия был организован авиационный парад

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Архитектурный комплекс "Создатели авиации России" открылся в пятницу в Жуковском. Как сообщил на церемонии открытия заместитель главкома ВКС РФ - командующий ВВС России Андрей Юдин, этот комплекс посвящен выдающимся инженерам и авиаконструкторам.

"Авиационная техника, созданная этими великими людьми, признана во всем мире. На ней поставлено множество мировых рекордов. На этой технике наши отцы и деды отстояли свободу и независимость нашей Родины, да и сейчас она выполняет задачи практически в любой точке мира, в том числе и в Сирийской Арабской Республике", - сказал Юдин.

В Центральном парке города Жуковский на улице Маяковского при поддержке Объединенной авиастроительной корпорации поставлены 16 бюстов ученых и конструкторов, которые внесли наибольший вклад в развитие авиационной науки и техники. Среди них - Михаил Миль, Александр Яковлев, Павел Сухой и другие.

На празднике прошел авиационный парад. Прямо над городом в торжественном строю пролетели вертолеты Ми-8 и Ми-35, новейший вертолет Ка-52К, Ан-30, Ил-20, истребитель МиГ-29, учебно-боевой Як-130 и пара новейших истребителей пятого поколения Су-57.

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