Кабмин внес в Госдуму проект о помощи центров занятости в трудоустройстве инвалидам

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о содействии центров занятости населения в трудоустройстве инвалидов. Проект закона размещен в пятницу в думской электронной базе данных.
Согласно тексту документа, в настоящее время законодательством определен механизм, по которому федеральные учреждения медико-социальной экспертизы определяют уровень ограничения жизнедеятельности инвалидов, на основе чего составляют перечень противопоказанных им видов трудовой деятельности. Однако, отмечают в правительстве, дальнейшие дополнительные меры, которые бы помогли инвалидам трудоустроиться, "недостаточны, что подтверждают статистические данные". Более того, отмечается в документе, такие меры законодательством "не предусмотрены".
"Законопроектом предполагается внесение в закон норм в части определения особенностей организации занятости инвалидов, предусматривающих инициативный характер действий органов службы занятости по оказанию инвалидам помощи и содействия в поиске и сохранении работы, в том числе во взаимодействии с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", - говорится в пояснительной записке. При этом указывается, что "перечень полномочий региональных органов службы занятости законопроектом не расширяется, кроме возложения на них одной государственной услуги - организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов".
Одновременно с этим проектом закона предлагается наделить органы государственной власти полномочиями по утверждению порядка принятия мер по помощи в трудоустройстве инвалидов, а также изданию соответствующих методических рекомендаций. Также законопроектом "предусматриваются полномочия Минтруда РФ по установлению показателей эффективности указанной деятельности центров занятости и осуществлению ежегодного анализа полученных результатов" в целях повышения объективности оценки их деятельности.