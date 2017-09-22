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Минкультуры: "Аллея правителей" в Москве подчеркивает непрерывность российской истории

Общество
22 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По словам замминистра культуры Александра Журавского, "Аллея правителей" символизирует "историю без вычеркнутых имен"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский отметил, что открытие бюстов семи политических лидеров Советского Союза, которые продолжили "Аллею правителей" Российского военно-исторического общества, подчеркивает непрерывность истории страны. Торжественное открытие памятников прошло в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

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"Мы становимся свидетелями очень важного исторического события. "Аллея правителей" - это символ непрерывности и преемственности нашей истории, истории без вычеркнутых имен, без забытых исторических событий и периодов. Эта аллея непрерывностью уходит в вечность, и хочется верить, что она многие и многие века будет пополняться, пока жива наша история", - сказал он.

Комментируя установку бюстов таких лидеров, как Иосиф Сталин или Владимир Ленин, заместитель министра подчеркнул, что они являются неотъемлемой частью истории. "Конечно, этих лидеров оценивают по-разному, но это наша история, которую нельзя забывать. Бороться с памятниками абсолютно бесперспективно, историю надо знать во всем ее многообразии", - отметил Журавский.

Автором бюстов Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко и Михаилу Горбачеву стал президент Российской академии художеств, народный художник СССР и России Зураб Церетели. Он отметил, что при работе над памятниками с одинаковым уважением относился ко всем лидерам. "История на бумаге - это одно, и мне хотелось, чтобы народ знал историю, и показал ее языком искусства. Я создавал образы, передавал их внутреннее состояние, поэтому я уважаю всех, без этого невозможно быть скульптором", - сказал Церетели.

На открытие Аллеи приехали представители политических партий, представленных в Государственной думе. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить бюсты и другим историческим деятелям России. "Нельзя никого обижать, потому что это наше прошлое. Когда мы подходили к бюстам, я слышал, про Маленкова говорили, а ведь он определенное время был практически первым лицом, может и Молотова не забыть, чтобы мы знали всех", - отметил политик.

Он предложил проводить здесь открытые уроки в День российской государственности, который праздновался накануне. "Пусть сюда приходят школьники, чтобы были открытые уроки, может даже 21 сентября проводить всероссийский урок истории по всей стране" - добавил Жириновский.

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Темы
ЛДПР
Персоны
Ленин, Владимир Ильич Горбачев, Михаил Сергеевич Сталин, Иосиф Виссарионович Жириновский, Владимир Вольфович Журавский, Александр Владимирович
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