Агентство по развитию Норильска займется повышением качества жизни в городе

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НОРИЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Агентство по развитию Норильска, созданное администрацией города, "Норникелем" и благотворительным фондом Владимира Потанина, займется повышением качества жизни в этом заполярном городе. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
"Агентство по развитию Норильска находится в начале своего пути, сейчас только что состоялось первое заседание наблюдательного совета <…>. Главный принцип - это сделать жизнь Норильска такой, как в любом нормальном мегаполисе, с соответствующими сервисами, активностями, сильно этому будет способствовать развитие интернета", - подчеркнул Потанин.
Руководитель агентства Сергей Панченко отметил, что в Норильске есть бизнес-среда и финансовые возможности для внедрения общемировых и российских практик, "но не хватает надстройки, не хватает консалтинга, не хватает работ по подготовке проектов. Именно этим агентство и будет заниматься". Он добавил, что в ближайшее время агентство начнет разрабатывать приоритетные программы и планы в этом направлении.
Как сообщалось ранее, агентство было создано в мае этого года. Оно сконцентрирует свои усилия на проектах, направленных на качественное изменение городской среды, формирование комфортных условий для развития предпринимательства, в том числе, среднего и малого, улучшение сервисной инфраструктуры города, содействие занятости населения. В планах некоммерческой организации значатся также социокультурные проекты, развитие туристической инфраструктуры региона и повышение привлекательности территории для всех заинтересованных сторон.