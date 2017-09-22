Лавров вручил генсеку ООН фильм о нем производства ТАСС

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров преподнес генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документальный фильм о нем из цикла "Формула власти" совместного производства информационного агентства ТАСС и "России 24". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Автор и ведущий фильма - первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
"Этот фильм был сделан после Вашего визита в Санкт- Петербург в июле этого года", - пояснил Лавров, передавая генсеку шкатулку с видеозаписью. Генеральный секретарь ООН выразил глубокую признательность за подарок министру иностранных дел России и создателям фильма.
На официальной церемонии, которая состоялась в зале на 27-м этаже штаб-квартиры ООН, присутствовали Гусман и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
Премьерный показ фильма состоялся на телеканале "Россия 24" в субботу.
Этим же творческим коллективом был создан фильм к 70-летию ООН, а также фильмы, посвященные двум предыдущим генеральным секретарям организации - Пан Ги Муну и Кофи Аннану. Всего за более чем 18 лет существования цикла вышло более 50 программ "Формула власти".