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Лавров вручил генсеку ООН фильм о нем производства ТАСС

Общество
22 сентября, 13:34 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Премьерный показ фильма ранее состоялся на телеканале "Россия 24". Автор и ведущий фильма - первый заместитель гендиректора агентства Михаил Гусман

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Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Организации объединенных наций Антониу Гутерреш

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров преподнес генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документальный фильм о нем из цикла "Формула власти" совместного производства информационного агентства ТАСС и "России 24". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Автор и ведущий фильма - первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Этот фильм был сделан после Вашего визита в Санкт- Петербург в июле этого года", - пояснил Лавров, передавая генсеку шкатулку с видеозаписью. Генеральный секретарь ООН выразил глубокую признательность за подарок министру иностранных дел России и создателям фильма.

На официальной церемонии, которая состоялась в зале на 27-м этаже штаб-квартиры ООН, присутствовали Гусман и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Премьерный показ фильма состоялся на телеканале "Россия 24" в субботу.

Этим же творческим коллективом был создан фильм к 70-летию ООН, а также фильмы, посвященные двум предыдущим генеральным секретарям организации - Пан Ги Муну и Кофи Аннану. Всего за более чем 18 лет существования цикла вышло более 50 программ "Формула власти".

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Персоны
Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Михайлов, Сергей Владимирович
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