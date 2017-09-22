Ростовская область покажет традиции казачества на фестивале молодежи и студентов в Сочи

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Делегация из Ростовской области представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи традиции донского казачества, сообщили ТАСС в областном комитете по молодежной политике.
"На протяжении работы фестиваля будет установлена выставка, посвященная Донскому региону, в которой мы расскажем не только о государственной молодежной политике в Ростовской области, но и познакомим с традициями и бытом Донского края, в том числе казачества", - рассказали в комитете.
В частности, в зоне "Казачий уют" посетители смогут отдохнуть, выпить чаю из самовара, попробовать сушки и пряники. Кроме того, участники и гости Фестиваля в одной из тематических зон, посвященной 80-летию образования Ростовской области, смогут узнать о приоритетных направлениях развития региона, а также об известных на весь мир представителях области.
Всего от Ростовской области отправится делегация из 500 участников и 90 волонтеров.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более 180 стран мира.