Кадыров в августе стал самым цитируемым блогером среди глав регионов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в августе 2017 года вновь стал самым цитируемым в российских СМИ блогером среди глав регионов России. Такие данные представила в пятницу компания "Медиалогия".

Тройка лидеров за месяц не изменилась. Кадыров возглавляет рейтинг с большим отрывом. Его индекс цитируемости (ИЦ) составил 703,8. Компания отмечает, что наибольший интерес СМИ вызвала запись главы Чечни в Instagram о том, что власти республики не собираются запрещать прокат фильма "Матильда".

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин с ИЦ 378,9. СМИ активно цитировали его посты в соцсетях о работе столичной подземки и Московского центрального кольца в круглосуточном режиме в День города, а также об утверждении стандартов отделки квартир по программе реновации.

Третье место в рейтинге досталось главе Крыма Сергею Аксенову (ИЦ - 175,1), который анонсировал на своей странице в Facebook очередные увольнения в администрации и сообщил о введении с 1 сентября до конца года льготного тарифа на водоснабжение и водоотведение для населения.

В пятерку лидеров попали также губернаторы Краснодарского края Вениамин Кондратьев (ИЦ 34,2) и глава Подмосковья Андрей Воробьев (ИЦ 31,9). Шестое место занял руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, поднявшийся сразу на 11 позиций (ИЦ 27,2).

"Медиалогия" составила рейтинг глав регионов РФ, которые ведут собственные блоги, на основе индекса цитируемости. Индекс учитывает количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность СМИ, опубликовавшего записи блогера, которая отражает усредненное за год количество и качество ссылок на источник. Индекс построен на базе СМИ системы "Медиалогия", включающей более 42,3 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет- СМИ.