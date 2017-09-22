Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров в августе стал самым цитируемым блогером среди глав регионов

Общество
22 сентября, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Наибольший интерес СМИ вызвала запись главы Чечни в Instagram о том, что власти республики не собираются запрещать прокат фильма "Матильда"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в августе 2017 года вновь стал самым цитируемым в российских СМИ блогером среди глав регионов России. Такие данные представила в пятницу компания "Медиалогия".

Смотрите также

Кадыров стал самым цитируемым в СМИ блогером среди глав регионов в июле 2017 года

Минкультуры: Кадыров должен будет решать вопрос показа "Матильды" в Чечне с прокатчиками

Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"

Тройка лидеров за месяц не изменилась. Кадыров возглавляет рейтинг с большим отрывом. Его индекс цитируемости (ИЦ) составил 703,8. Компания отмечает, что наибольший интерес СМИ вызвала запись главы Чечни в Instagram о том, что власти республики не собираются запрещать прокат фильма "Матильда".

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин с ИЦ 378,9. СМИ активно цитировали его посты в соцсетях о работе столичной подземки и Московского центрального кольца в круглосуточном режиме в День города, а также об утверждении стандартов отделки квартир по программе реновации.

Третье место в рейтинге досталось главе Крыма Сергею Аксенову (ИЦ - 175,1), который анонсировал на своей странице в Facebook очередные увольнения в администрации и сообщил о введении с 1 сентября до конца года льготного тарифа на водоснабжение и водоотведение для населения.

В пятерку лидеров попали также губернаторы Краснодарского края Вениамин Кондратьев (ИЦ 34,2) и глава Подмосковья Андрей Воробьев (ИЦ 31,9). Шестое место занял руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, поднявшийся сразу на 11 позиций (ИЦ 27,2).

"Медиалогия" составила рейтинг глав регионов РФ, которые ведут собственные блоги, на основе индекса цитируемости. Индекс учитывает количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность СМИ, опубликовавшего записи блогера, которая отражает усредненное за год количество и качество ссылок на источник. Индекс построен на базе СМИ системы "Медиалогия", включающей более 42,3 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет- СМИ.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Собянин, Сергей Семенович Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
4
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама